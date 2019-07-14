MACFit uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan sporla ilgili ipuçlarını okuyabilir, evde antrenman yapmak için eğitim içeriklerinden faydalanabilirsiniz.

Fit bir vücuda sahip olmak ve formunuzu korumak için spor yapmak istiyorsanız ancak spor salonlarına gidecek vakit bulamıyorsanız, MACFit uygulamasından yararlanabilirsiniz. Spor sektöründe ünlü bir marka olan MACFit’in başarılı antrenörleri tarafından hazırlanan içerikler sunan MACFit uygulamasında spor ile ilgili faydalı bilgilere ulaşabileceğiniz gibi antrenmanlar, egzersiz videoları, gelişim süreci takibi gibi içerikler de sizler için sunuluyor.

MACFit üyesiyseniz, üye olduğunuz kulübün grup ve özel ders programlarına, eğitmenlerine kolayca erişim sağlayabileceğiniz uygulamada kişisel bilgilerinizi düzenleyebiliyor, ödeme ve rezervasyon işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de bu imkanlardan faydalanmak istiyorsanız, MACFit uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.