Mathway, iOS temelli akıllı cihazlar üzerinde çalıştırabileceğiniz matematik problemi çözme uygulamasıdır.

Matematik, çoğu zaman öğrencilerin en korkulu rüyaları arasında yer almıştır. Hele içinden çıkılamayan karmaşık sorular, çoğu kişiyi matematik dersine küstürmüştür. Bunu aşmanın temel çözümlerinden bir tanesiyse eğlenceli etkinliklerle, matematiği sevilebilir kılmaktır.

Matematik derslerini sizin için biraz olsun kolaylaştıracak ve anlanabilir hale getirecek uygulamalardan bir tanesi de Mathway denebilir. Farklı matematik alanlarından sorular yanıtlayabilen ve size anında cevapları gösteren uygulama, hem matematik sorusu çözme hızını arttırabilir hem de takıldığınız anda yardımınıza koşabilir. Daha fazla soru çözmek ve soru çözerken takıldığınız yerde anında yardım almak için kullanabileceğiniz ücretsiz uygulamalardan bir tanesi olan Mathway, kesinlikle göz atılabilir geliştirmelerden bir tanesidir.