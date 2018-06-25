Messages & SMS Export to PDF uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdaki mesajlaşmalarınızı ve SMS’lerinizi dışa aktarabiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla veya aile bireylerinizle yaptığınız konuşmaları hatıra olarak saklamak istediğinizde oldukça işlevsel bir özellik sunan Messages & SMS Export to PDF uygulaması, mesajlarınızı PDF, JPG ve PNG formatında kaydetmenizi sağlıyor. Favori konuşmalarınızı seçerek yedekleyebileceğiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz uygulamada, ekran görüntülerinizi kolayca düzenleyebilir ve kesebilirsiniz.

iMessage ve diğer mesajlaşma uygulamalarındaki görüşmelerinizi tek dokunuşla doğrudan dışa aktarabileceğiniz, dosyalarınızı adlandırarak organize edebileceğiniz Messages & SMS Export to PDF uygulaması tüm bu işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak sunulan Messages & SMS Export to PDF uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek, favori konuşmalarınızı yedekleyebilirsiniz.