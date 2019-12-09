Microsoft Math Solver iOS İndir: Karmaşık matematik problemlerini iPhone/iPad'inizde çözün.
Microsoft Math Solver, çözmekte zorlandığınız matematik sorularını saniyeler içerisinde çözmenizi sağlayan harika bir mobil uygulama ve de ücretsiz. Popüler matematik soru çözme uygulaması PhotoMath’den çok daha gelişmiş bir uygulama. İlkokul, ortaokul ve lise matematik problemlerini çözmede oldukça iyi olan Microsoft Math Solver, gücünü yapay zekadan alıyor.
Aritmetik, reel ve karmaşık sayılar, faktörler, radikaller, üsler, kesirler, matrisler, denklemler, eşitsizlikler, rasyonel ifadeler, üstel grafikler, olasılık, türevler, integraller kısacası çözülmesi zor tüm matematik sorularını çözdürebileceğiniz bir iOS uygulaması Microsoft Math Solver. iPhone/iPad’de kullanabilen matematik uygulamasına soruları iki farklı şekilde aktarabiliyorsunuz. İster klasik el yazınızla yazarak isterseniz de kağıdı taratarak soruyu aktarıyorsunuz, Microsoft Math sorunu anında algılıyor ve adım adım açıklamalı, etkileşimli çizimler, webden benzer problemler ve online video dersleriyle çözmenize yardımcı oluyor.
Microsoft Math Solver iOS Uygulaması Özellikleri:
- Kağıtta yaptığınız gibi ekranda doğal olarak matematik denklemi çizin. (Apple Pencil desteği mevcut)
- Matematik denklemini basılı veya elle yazılmış fotoğrafını taratın.
- Gelişmiş bilimsel matematik hesap makinesini kullanarak yazın ve düzenleyin.
- İnteraktif adım adım çözümler ve çizimler alın.
- Film rulosundan matematik denklemleri içeren görüntüleri aktarın.
- Birden çok problemin olduğu matematik çalışma sayfalarını taratın ve çözün.
- Benzer problemler ve video dersler için webde arama yapın.
- Yazdırılabilir pratik çalışma sayfaları oluşturun.
- Matematik kelime problemlerini deneyin.
- Doğrusal/doğrusal olmayan işlevler için x-y veri tablolarını tarayın ve çizin.
- Birden çok dilde yardım alın.