Microsoft Math Solver, çözmekte zorlandığınız matematik sorularını saniyeler içerisinde çözmenizi sağlayan harika bir mobil uygulama ve de ücretsiz. Popüler matematik soru çözme uygulaması PhotoMath’den çok daha gelişmiş bir uygulama. İlkokul, ortaokul ve lise matematik problemlerini çözmede oldukça iyi olan Microsoft Math Solver, gücünü yapay zekadan alıyor.

Aritmetik, reel ve karmaşık sayılar, faktörler, radikaller, üsler, kesirler, matrisler, denklemler, eşitsizlikler, rasyonel ifadeler, üstel grafikler, olasılık, türevler, integraller kısacası çözülmesi zor tüm matematik sorularını çözdürebileceğiniz bir iOS uygulaması Microsoft Math Solver. iPhone/iPad’de kullanabilen matematik uygulamasına soruları iki farklı şekilde aktarabiliyorsunuz. İster klasik el yazınızla yazarak isterseniz de kağıdı taratarak soruyu aktarıyorsunuz, Microsoft Math sorunu anında algılıyor ve adım adım açıklamalı, etkileşimli çizimler, webden benzer problemler ve online video dersleriyle çözmenize yardımcı oluyor.

Microsoft Math Solver iOS Uygulaması Özellikleri: