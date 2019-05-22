Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Mr. Go Home, tehlikeli tuzak ve engellerle donatılmış zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizle birlikte zıplayarak yüksek duvarların ve blokların üstlerinden atlamak ve tuzaklara takılmadan hedefe ulaşmaktır. Farklı bölgelerde gizlenmiş dikenli bloklar ve demir küpler bulunmaktadır. Zıplarken bu tuzaklara dikkat etmeli ve bir anda atılan mermilerin üstlerinden atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Yaylı platformları kullanarak en yüksek duvarlardan bile atlayabilirsiniz. Ayrıca soru işareti olan kutucuklara dokunarak güçlendirici mantarlar toplayabilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı parkur bulunmaktadır. Her parkurda birçok farklı tuzak ve engel yer almaktadır. Sadece zıplayarak tüm engelleri aşmalı ve hedefe ulaşarak sonraki parkurların kilidini açmalısınız.

Binlerce oyun tutkununun vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Mr. Go Home, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.