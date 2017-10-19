Muud Müzik, TTNET’in yerli ve yabancı en yeni albümleri, en popüler şarkıları içerisinde barındıran online müzik dinleme, mp3 indirme uygulaması. O anda içinde bulunduğunuz duruma en uygun çalma listelerinden en popüler müzik aramalarına, haberlerden etkinliklere her şeye ulaşabildiğiniz dopdolu bir müzik uygulamasından bahsediyorum.

TTNET’in iOS platformunda iPhone ve iPad’de kullanılabilir müzik dinleme servisi Muud Müzik, yepyeni bir arayüz ve özelliklerle karşımıza çıkıyor. Her zaman olduğu gibi yerli ve yabancı en son çıkan albümlere, size özel hazırlanmış hazır çalma listelerine ulaşabiliyorsunuz. Keşfet menüsüyle sevdiğiniz tür ve şarkıcıları seçerek sadece ilgilendiğiniz albüm, liste, müzik haberleri ve etkinlikleri keşfedebiliyorsunuz. Listeler sayfasında filtreleme özelliği bulunuyor ki; bu sayede hazır çalma listelerini o an kendinizi nasıl hissediyorsanız ona uygun müzik listelerine çevirebiliyorsunuz. Ben menüsünde de indirdiğiniz müzikler ve çalma listeleriniz yer alıyor.

Muud Müzik, elbette tamamen ücretsiz bir servis değil. Sınırsız müzik dinlemek, müzikleri mp3 formatında indirmek, yüksek kalitede müziğin keyfini yaşamak, çevrimdışı dinlemek için premium abonesi olmanız gerekiyor. Güzel yanı; 1 ay süreyle ücretsiz premium özellikleri deneyebiliyorsunuz. Türk Telekom abonesiyseniz internetinizden de harcamıyor.