My Oasis - Relaxing Sanctuary, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Sürükleyici atmosferi ve keyifli kurgusuyla ön plana çıkan oyunda hayalinizdeki dünyayı oluşturabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı geçirmek için oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunu olan My Oasis - Relaxing Sanctuary, son derece farklı kurgusu ve hoş atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunda hayalinizdeki dünyayı oluşturuyor ve keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Renkli ve kaliteli görsellerle de ön plana çıkan oyunda küçük bir kara parçasıyla başlıyor ve kocaman bir dünya inşa ediyorsunuz. Dikkat çekici atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Zihninizi rahatlatmak için oynayabileceğiniz oyunu çocuklarınıza da rahatlıkla oynatabilirsiniz. Eğer farklı oyunları seviyorsanız My Oasis - Relaxing Sanctuary sizleri bekliyor.

My Oasis - Relaxing Sanctuary oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.