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N Kolay 1.0.2 (ios)
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  4. N Kolay - iPhone ve iPad için Finans Uygulaması

N Kolay

1.0.2
ios
N Kolay
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

N Kolay uygulaması üzerinden bono işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz mümkün.

N Kolay uygulaması, tüm bono işlemlerinizi iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kolayca gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Aktif Bank tarafından sunulan N Kolay uygulaması, bono işlemlerini iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir finans uygulaması. Aktif Bank müşterilerinin faydalanabileceği uygulamada, yatırım yapacağınız tutarlardan yüksek getiri elde edebileceğiniz N Kolay Bono hizmetinden yararlanabiliyorsunuz.

Uygulama üzerinden Aktif Bank müşterisi olduktan sonra hazır hale gelen N Kolay uygulamasında, diğer bankalardan EFT yaparak işlemlere başlayabiliyorsunuz. Yatırım yapmadan önce hesaplama aracını kullanarak getiri durumlarını hesaplayabileceğiniz N Kolay uygulamasında son 7 gün, 1 ay ve 1 yıllık dönemlerdeki bakiyelerinizi günlük olarak inceleyebiliyorsunuz. Diğer bankalara ücretsiz olarak EFT de yapabileceğiniz N Kolay uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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