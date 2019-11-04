NBA: Canlı Maç ve Skorlar iOS uygulaması, her basketbol severin indirmesi gerektiğini düşündüğüm bir mobil uygulama. Resmi NBA uygulaması ile iPhone/iPad’inizden takımlarınızı ve oyuncularınızı takip etme, maçları canlı olarak izleme, canlı skorları ve önemli anları görüntüleme, istatistikleri ve puan durumlarını takip etme şansına sahipsiniz. NBA basketbol maçlarını takip ediyorsanız, bu uygulama mobil cihazınızda kesinlikle olmalı.

Her sezon güncellenen resmi NBA uygulaması NBA: Canlı Maç ve Skorlar, hem telefon hem de tablette kullanılabiliyor. Resmi NBA basketbol takvimi, skorlar ve istatistikler, maç sırasında ve sonradaki önemli anlar, maçların ön izlemeleri ve özetleri, seçili basın toplantıları ve etkinliklere canlı erişim, en sevdiğiniz oyuncular ve takımlar hakkında kişiselleştirilmiş içerik, editörlerin seçmiş olduğu en yeni haberler ve ligde yaşanan gelişmeler, uygulamada ücretsiz olarak görüntüleyebileceğiniz içerikler arasında. 1230’dan fazla NBA maçını canlı veya seç-izle seçeneğiyle izlemek, mobil için özelleştirilmiş Mobile View maç yayınları, çoklu maç özeti formatları, maçları ve diğer içerikleri indirerek çevrimdışı izleme, klasik maçlardan belgesellere NBA arşivleri, 24 saat yayın yapan (röportajlar, basın toplantıları, özel yayınlar) NBA TV için NBA League Pass abonesi olmanız gerekiyor.

NBA: Canlı Maç ve Skorlar iOS Uygulaması Özellikleri