Pano Tuner uygulaması ile enstrümanlarınızı iOS cihazlarınız üzerinden akort edebilirsiniz.

Müziğe ilginiz varsa ve enstrüman çalmaya yeni başladıysanız, enstrümanınızın akordunun bozulması sinirlerinizi bozabilir. Başlangıçta oldukça zor gelebilecek bu durumu, akort cihazlarıyla kolayca halledebilirsiniz. Ancak, bu cihazlara para ödemek yerine daha ekonomik çözümler bulmak daha faydalı olacaktır. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz Pano Tuner uygulaması, bu konuda işinizi fazlasıyla göreceğini düşündüğüm başarılı bir akort uygulaması diyebilirim. Gitar, bas gitar, trompet ve pikolo gibi enstrümanları destekleyen uygulama, akort burgularını hangi yöne çevirmeniz gerektiğine kadar gösteriyor.

Oldukça hızlı ve hassas tepki oranına sahip olan Pano Tuner uygulamasında, duyarlılığı değiştirme imkanı da bulunuyor. Enstrümanlarınızı farklı akorları kullanarak da akort edebileceğiniz Pano Tuner uygulamasını 6.99 TL karşılığında indirebiliyorsunuz.