Paribu mobil uygulamasını indirerek telefonunuzdan kripto para alım satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 500 bini aşkın üye yatırımcısı ve işlem hacmiyle Türkiye’nin önde gelen kripto para işlem platformu Paribu mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoim alım satım işlemlerini çok hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapıyorsunuz. Piyasanın hareketli olduğu zamanlarda dahi performans sorunu yaşamadan kripto para işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştiriyorsunuz.

Kurumsal yapısıyla her geçen gün daha fazla yatırımcı tarafından tercih edilen Paribu’nun mobil uygulamasını iPhone’unuza indirerek Türk Lirası ile dilediğiniz zaman Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve diğer kripto para birimleri alım satımı yapabilirsiniz. Akbank veya Papara hesabınız varsa hafta sonu dahil 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz. Minimum yatırma limiti de yok! Tüm altcoin transferlerinde blok ağı transfer ücretleri Paribu tarafından karşılanıyor. Tüm altcoin transferleri tamamen ücretsiz.

İşlem Marketleri:

BTC-Bitcoin,

ETH-Ethereum,

LTC-Litecoin,

XRP-Ripple,

BCH-Bitcoin Cash,

USDT-Tether,

NEO-Neo,

DOGE-Dogecoin,

ADA-Cardano,

HOT-Holo,

EOS-Eos,

XLM-Stellar,

TRX-Tron

BAT-Basic Attention Token

BTT-Bittorent

LINK-Chainlink

RVN-Ravencoin

WAVES-Waves

Paribu Mobil Uygulaması Özellikleri