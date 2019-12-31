Paribu iPhone uygulaması ile kripto para alım satımı kolay, hızlı ve güvenilir! Transfer ücreti de yok!
Paribu mobil uygulamasını indirerek telefonunuzdan kripto para alım satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 500 bini aşkın üye yatırımcısı ve işlem hacmiyle Türkiye’nin önde gelen kripto para işlem platformu Paribu mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası ile Bitcoin ve altcoim alım satım işlemlerini çok hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapıyorsunuz. Piyasanın hareketli olduğu zamanlarda dahi performans sorunu yaşamadan kripto para işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştiriyorsunuz.
Kurumsal yapısıyla her geçen gün daha fazla yatırımcı tarafından tercih edilen Paribu’nun mobil uygulamasını iPhone’unuza indirerek Türk Lirası ile dilediğiniz zaman Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve diğer kripto para birimleri alım satımı yapabilirsiniz. Akbank veya Papara hesabınız varsa hafta sonu dahil 7/24 Türk Lirası yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz. Minimum yatırma limiti de yok! Tüm altcoin transferlerinde blok ağı transfer ücretleri Paribu tarafından karşılanıyor. Tüm altcoin transferleri tamamen ücretsiz.
İşlem Marketleri:
- BTC-Bitcoin,
- ETH-Ethereum,
- LTC-Litecoin,
- XRP-Ripple,
- BCH-Bitcoin Cash,
- USDT-Tether,
- NEO-Neo,
- DOGE-Dogecoin,
- ADA-Cardano,
- HOT-Holo,
- EOS-Eos,
- XLM-Stellar,
- TRX-Tron
- BAT-Basic Attention Token
- BTT-Bittorent
- LINK-Chainlink
- RVN-Ravencoin
- WAVES-Waves
Paribu Mobil Uygulaması Özellikleri
- Kripto para piyasasına dakikalar içerisinde girer, hemen işlem yapmaya başlarsınız.
- Kriptopara fiyat hareketlerini 7/24 takip edebilirsiniz. Bunun için üye olmanız gerekmez.
- Türk Lirası ile onlarca farklı kripto para alıp satabilirsiniz. Hızlı, kolay ve güvenlidir.
- Kripto para ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri sadece birkaç dakika sürer.
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