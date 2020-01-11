Piano Academy

Piyano hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Tek ihtiyacınız olan bir piyano klavyesi. Hepsi bu: Piyanist olma yolundaki bu harika maceraya başlamaya hazırsınız.

Notalar hakkında bilgi edinecek ve muhteşem klasik parçaların yanı sıra çağdaş popüler şarkıları kendi klavyemizde çalacaksınız. Size ayrıca notaları okumayı da öğretecek. Böylece nota kağıdından okurken gerçekten alabileceksiniz. Bu uygulamayı, piyano çalma ile ilgili önceden hiçbir bilgisi olmayan herkes ve aynı zamanda çocuklardan yetişkinlere tüm yaş gruplarından insanlar kullanabilir.

Bu uygulama, en başından tamamen yeni başlayan kişileri nota kağıtlarından okuyarak tüm piyano klavyelerini çalabilen gerçek piyanistlere dönüştürmeye yardımcı olacak şekilde tasarlayıp oluşturuldu.

