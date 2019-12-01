Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Pirate Sails: Tempest War mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

WhaleApp LTD tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular denizlerin tek hakimi olmaya çalışacak ve gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile mücadele edecekler. Heyecan verici bir korsan simülasyonu olan yapımda oyuncular okyanuslarda gerçek zamanlı olarak savaşlara katılacaklar.

Kendi gemilerini seçme fırsatı bulacak olan oyuncular kendi adalarını geliştirebilecek ve fethedilemez bir hale getirmeye çalışacaklar. Renkli içerikleri ve sürükleyici yapısı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım kitlesini artırmaya devam ederken aksiyon dolu savaşlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Eşsiz PvE savaşlarını karşımıza çıkaran oyun da su canavarları da karşımıza çıkacak.