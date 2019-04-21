Pixel Shot 3D, İstanbul merkezli Rollic Games tarafından geliştirilen bir oyundur. Sadece üç ay önce kurulan Rollic Games'in ilk oyunlarından bir tanesi olan Pixel Shot 3D, hyper-casual denilen tür içerisinde kendine yer buluyor. Oyun içerisinde amacımız karşımıza çıkan engelleri kırmak ve bölümleri geride bırakmak.

Çok kolay bir oynanışı bulunan Pixel Shot 3D, çıkar çıkmaz Amerika Birleşik Devletleri App Store sıralamalarında ilk sıralara oturmasıyla dikkatleri çekerken, oyun aylarca listenin üst sıralarında yerini alarak, rüştünü ispat etmişti.

Rollic Games kurucu ortaklarından Burak Vardal, “Kullanıcıların ellerinden bırakamayacakları bir oyun yaratmak için hem görsel hem de teknolojik efektleri en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Böylece Pixel Shot 3D hem izlemekten hem de oynamaktan keyif aldıkları bir oyun haline geldi. Bir hafta sonu içinde en çok indirilen oyunlar sıralamasında en üst sıraya taşımamızın da arkasında kullanıcılardan gelen talep yatıyor.” şeklinde konuşarak oyunu anlattı.