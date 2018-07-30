PLANK!, basit görselli, kolay kontrollü, bağımlılık yaratan mobil oyunlar arasında. Vaktin geçmek bilmediği durumlarda iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan arcade oyun, 100MB altı boyutuyla 16GB iOS cihaz kullanıcılarının ilgisini çekecektir.

İnşaat işleriyle uğraştıran mobil oyunları seviyorsanız mobil platforma hızlı bir giriş yapan PLANK! adlı oyun hoşunuza gidecektir. Oyunda kalaslar yardımıyla binalar arasında geçiş yapmaya çalışıyorsunuz. Kalasları yerleştirmek için dokunup basılı tutuyorsunuz. Binalar arası mesafeyi çok iyi ölçmeniz gerekiyor. Çok uzun basıp kalasın boyunu uzun tutar veya çok kısa basarsanız karakterler düşüyor. Geçtiğiniz her bina için 1 puan kazanıyorsunuz. İlerledikçe yeni karakterler oyuna dahil oluyor ancak karakterler arkanıza takılıyor, onlarla birlikte yolunuza devam ediyorsunuz.