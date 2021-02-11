Project CARS GO, PC’de grafikleriyle oyuncuları etkileyen araba yarışı oyunun mobil cihazlar için optimize edilmiş sürümü. GAMEVIL tarafından geliştirilen Project CARS Mobile, tek dokunuş yarış deneyimi sunuyor. Project CARS GO, App Store’dan iPhone ve iPad’lere ücretsiz indirilebilir.

Project CARS GO İndir iOS

Mobil cihazlar için optimize edilmiş tek dokunuş yarış oynanışıyla PROJECT CARS GO’da yarışmanın heyecanını hissedin. Dünyanın dört bir yanında en ünlü yarışlarda yarışın ve pistlerde tozu dumana katın, bitiş çizgisinde zafer coşkusunu yaşayın!

Brands Hatch’in kör dönüşleri, Autodromo Nazionale Monza’nın uzun düzlükleri ve zorlu şikanları, WeatherTech Raceway Laguna Seca’nın mide bulandıran sarmalından geçin. Dünyanın dört bir yanındaki ünlü ikonik yapıların etrafında kalkış yarışlarında yarışın ve Las Vegas, Long Beach, Singapur ve başka sokaklarda mücadele edin. Tarihi yarış nesillerinden fütüristik konsept modellere kadar araba koleksiyonunuzu en sevdiğiniz yarış arabaları ve markaları ile tamamlayın. Becerilerinizi farklı araç sınıflarında (GT3, prototip, yol, eski model, açık tekerlekli ve fazlası) test edin. Dikkat çekmek için arabanızı boyayın, rakiplerinize karşı avantaj sağlamak için parça ve mod yükseltmesi yapın, genel ayar ve parça ayarlama arasından seçim yaparak aracınızın performansını artırın. Dünya turu, günlük yarış, üretici davetleri gibi farklı modlarda ikonik pistlerde yarışın. Gerçek drag yarışlarına katılın.

Project CARS GO, iPhone 6s ve daha yeni modelleri destekliyor. Geliştirici, düşük RAM’li cihazların (3GB’dan daha az) oyunu indiremeyeceği hususunda uyarıyor.