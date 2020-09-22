QR & Barcode Scanner (iOS), iPhone’lardaki QR kod okuyucunun gelişmiş versiyonu. QR kod ve Barkod okuyucu aynı zamanda QR oluşturma uygulaması. App Store’da en hızlı QR ve Barkod okuyucu olarak öne çıkan uygulama, her telefonda olması gereken uygulamalardan biri.

iPhone ve iPad için ücretsiz QR Kod Okuyucu ve Barkod Okuyucu, piyasadaki en hızlı QR okuyucu/barkod tarayıcı olmak üzere hızlı ve performans için geliştirilmiş. QR Code Reader & Barcode Scanner free, her iOS cihazı için önemli bir uygulama. Kullanımı son derece kolaydır; Cihazınızı taramak istediğiniz QR veya barkoda yönlendirmeniz yeterlidir. Uygulama, otomatik olarak algılar ve tarar. Herhangi bir tuşa basmanıza, fotoğraf çekmenize veya yakınlaştırmayı ayarlamanıza gerek yoktur.

QR Code Reader & Barcode Scanner Free, metin, URL, ISBN, ürün, kişi, takvim, mail, konum, WiFi ve diğer birçok format dahil olmak üzere tüm QR / barkod türlerini tarayabilir ve okuyabilir. Tarama ve otomatik kod çözme işleminden sonra kullanıcıya yalnızca her bir QR veya Barkod türü için ilgili seçenekler sunar ve uygun eylemi gerçekleştirir. Uygulamayı indirimler almak, biraz tasarruf etmek için kupon/kupon kodlarını taramak için de kullanabilirsiniz. Mağazalarda ürün barkodlarını taratarak internetten fiyat kıyaslama yapabilirsiniz.

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