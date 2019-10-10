Real Driving Sim, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olan Real Driving Sim, araba oyunlarını sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceği oyunlardan bir tanesi. Ultra kaliteli görselleri ve gerçekçi araç mekanikleriyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Gerçekçi kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Geniş bir oyun alanı sunan Real Driving Sim, detaylı araba modelleriyle de gerçek araba sürme etkisi sunabiliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Çok oyunculu moduyla da arkadaşlarınızla birlikte oynama imkanı sunan Real Driving Sim sizleri bekliyor.

Real Driving Sim oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.