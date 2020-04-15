Risky Goal oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunudur.

Dünyada futbola olan ilginin büyüklüğünü görmemek mümkün değil. Sadece maçlarla kalmayıp maçın yorumunu, özetini, transfer durumlarını bile sıkı bir şekilde takip eden bir çok insan tanıyorum. Futbol bu kadar seviliyorken onu diğer çok sevdiğimiz dijital ortamla birleştirmek durumu daha da güzelleştiriyor.

Sanalda maç yapmayı daha çok seven ve bu maçın gerçekle bağlantılı karakterlerle yapılmasını tercih eden oyunseverler için geliştirilmiş harika bir oyunla karşınızdayım. Eğlencenin hız kesmeden devam ettiği oyun renkli atmosferiyle de herkesi büyülüyor. Tüm kontroller sizin elinizde. Tek yapmanız gereken doğru açıyı bulmak ve şutu çekmek. Kalenin önüne kadar takım arkadaşlarınla paslaş. Son olarak kalenin önünden harika atışını yap ve gooool. Ama çok dikkatli olman gereken bir konu var. Rakibin senin pasını engellemek için önünde dizilmiş durumda. Sakın topu onlara kaptırma. En güzel gollere imzanı at. Farklı atış pozisyonları geliştir ve en çok konuşulan sen ol. Unutma gol kralı olmak kolay değildir kendini ustalaştırmalısın. Kendinde güveniyorsan sahalar seni bekliyor. Oyunu indir ve hemen oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.