Gerçek otomobil meraklılarını cezbedecek olan bu oyunda amaç hız yapıp makas atmak değil, düzgün ve kurallara uygun bir şoför gibi davranmak. Eğer tüm kurallara uyar ve hata yapmazsanız diğer bölümlere geçebilir ve daha zorlu aynı zamanda daha farklı arabalarla sürüş gerçekleştirebilirsiniz.

Gerçek araba deneyimini yaşamak isteyen ve gerçekçi manuel vites araba kullanmak isteyenler için yapılmış olan bu oyunda, başarılı tekniklerin bulunduğunu yalanlamamak gerekiyor. Titizlikle ayarlanmış olan araç sürüşünün dışında, etraftaki insanların sürüşleri de ayarlanmış. Kimisi çok hızlı sürüyorken kimisi de kurallara uyuyor. Yani yapımcı bu anlamda gerçek bir trafik hissiyatı oluşturmayı başarmış.

Her türden aracı barındıran oyunda zevke göre bu araçlar seçilebiliyor. İsterseniz bir yarış arabası alın isterseniz de pikap. Ne olursa olsun kurallara uyun ve size verilen güzergahı takip edin. Yollardaki kestirmeleri kullanın, yayalara saygılı olun.

Grafik ve ses konusunda oyuncuları tatmin edebilecek olan yapımda ekstra oyun modları da yer alıyor. Ancak bunları satın almak zorundasınız. Bu oyun ile gerçekçi bir sürüş deneyimine hazır olun!

Roundabout 2: A Real City Driving Parking Sim Özellikleri