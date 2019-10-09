Samsunspor uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan takımınıza destek olabilir ve maçları takip edebilirsiniz.

Samsunspor taraftarlarına yönelik geliştirilen Samsunspor uygulaması, taraftarların diledikleri her an takım hakkındaki gelişmelere ve bilgilere ulaşabilmelerini sağlıyor. Güncel puan durumu, fikstür bilgisi ve haberlere erişebileceğiniz uygulamada, sıradaki maça kalan süreyi de görebiliyorsunuz. Kulüp hakkında merak ettiklerinizi de öğrenebileceğiniz Samsunspor uygulamasında canlı anlatım içerikleri de yer alıyor.

Oldukça sade bir arayüzle tasarlanan Samsunspor uygulamasında, özel fırsat ve etkinliklerden de faydalanabilmeniz mümkün hale geliyor. Siz de takımınızı yakından takip etmek ve destek olmak istiyorsanız, Samsunspor uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.