Santa?!, piksel görselleriyle retro oyun severleri kendisine bağlayan reflekslere dayalı bir mobil oyun. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte App Store’da ortaya çıkan Noel temalı oyunlardan biri. Sadece iOS için çıkış yapan, iPhone ve iPad'de oynanabilen oyunda Noel Baba’nın hediyeleri toplamasına yardımcı oluyoruz.

Kış sporlarını seviyorsanız, mobil oyunlarda görselden ziyade oynanışa önem veriyorsanız Santa keyif alarak oynayacağınız bir kayak oyunu. Karlı dağların tepesinden aşağı doğru son hız giden Noel Baba’yı kontrol ederek hediyeleri toplamasını sağlıyoruz. Düşürdüğümüz hediyeleri geri gelip toplarken hata yapmamamız gerekiyor. Yolumuza kardan adamdan çamlara birçok engel çıkıyor.

Santa?! Özellikleri: