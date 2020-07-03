3D modelleme akışınızı iPad için endüstriyel güçte lider CAD aracıyla dönüştürün. Birkaç dakika içinde fikirden 3D konseptine geçin ve kullanıcı dostu mobil tasarım yazılımını entegre ederek üretilebilir modelleri dışa aktarın. Shapr 3D tüm büyük masaüstü CAD yazılımlarıyla uyumludur böylece projeleri doğrudan çizim araçlarınıza aktarabilirsiniz.

Shapr3D'nin teknoloji yığını ve yazılımı, masaüstü CAD araçlarının endüstriyel gücünü, iPad'in mobilitesini ve dokunmatik ekranını ve Apple Pencil'ın doğal kontrolünü birleştirir. İlham verici görselleştirmelerle müşterilerinizi etkileyin. Tasarım fikirlerini çizin ve doğrulayın, teslimat için tasarım sürecini hızlandırın.

3D modellerinizi zahmetsizce üretin. Prototip ve son tasarımınızı yazdırmak için 3D modellerinizi yüksek çözünürlüklü STEP, IGES, XT, STL veya OBJ formatlarında dışa aktarın.