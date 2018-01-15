Shotgun Pete, eski neslin popüler çizgi film kahramanlarından Yosemite Sam’e benzer bir karakterin yer aldığı hızlı tempolu ateş etme oyunu. Sevgilimizi kaçıran haydutlara karşı mücadele ettiğimiz oyunda çizgi film stili grafikler ve sesler mevcut ancak yetişkinlere hitap ediyor.

Ateş etmeye dayalı ve bolca kan içeren oyun, çizgi film formunda hazırlansa da kesinlikle çocukların oynayabileceği bir oyun değil. iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz aksiyon yüklü ateş etme oyununda silahları ustalıkla kullanabilen bir karaktere yardımcı oluyoruz. Sevgilimizi kaçırıp elleri bağlayarak raylara öylece bırakan kötü adamların işini bitirip kurtarmamız gerekiyor. Kızılderili ve yırtıcı kuşlar dahil etrafımı saran çok sayıda düşmana karşı mücadele etmek yeteri kadar zorken bir de üstümüzden gelen tuzakları atlatmaya çalışıyoruz. Daha da kötüsü yalnızca ateş ettiğimizde hareket edebiliyor karakterimiz. Yani hayatta kalabilmeniz için sürekli ateş etmelisiniz.

Shotgun Pete Özellikleri: