Simply Piano, piyano çalmayı öğrenmenin en hızlı ve eğlenceli yolu. Dünyanın dört bir yanından müzik öğretmenlerinin de destek verdiği, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kurslar sunan harika bir eğitim uygulaması. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu ve ücretsiz katılabildiğiniz kurslar da bulunmakta.

Piyanonuz olsun olmasın, müzik zevkiniz ve çalma seviyenize göre size en uygun kursları sunarak piyano çalmayı öğreten eşsiz bir uygulama Simply Piano. İster telefon/tabletinizi piyanonuzun üzerine koyun, isterseniz de mobil cihazınız üzerinden çalın… Uygulama, çaldığınız parçayı takip ederek size anlık geri bildirimde bulunuyor. Bu sayede notayı doğru çalıp çalmadığınızı, nerede hata yaptığınızı, ritmi tutturup tutturamadığınızı vs. anlayabiliyorsunuz. Dersler nota okumayı öğrenmekten iki elle çalmaya kadar uzanıyor. Egzersiz süresini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz.

Her yaşa uygun, içeriği sürekli güncellenen, piyano öğretmenleri tarafından da desteklenen sanırım tek piyano öğreten uygulama Simply Piano. İlk iki kursu ücretsiz alabiliyorsunuz. Yeni kurslara katılmak, yeni şarkılar çalmak için üyelik almanız gerekiyor.