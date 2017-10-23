Sleep Genius uygulamasıyla uyku sorunlarınızı iOS cihazlarınızı kullanarak giderebilmeniz mümkün hale geliyor.

Küçükten büyüğe hemen hemen herkesin yaşadığı bir sıkıntı olan uyku problemi, insan sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Düzenli bir şekilde uyumayan insanların kilo problemi gibi sorunlar yaşadığı da bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Uykuyu düzene sokmak için ilaçlardan fayda almak yerine daha etkili ve sağlıklı çözümlere başvurmak gerekiyor. Sleep Genius uygulaması tam da bu amaç için geliştirilen bir uyku takibi uygulaması.

Sleep Genius uygulamasında bulunan sinir sensör algoritmaları, beyninizin uykuya hazır hale gelmesine ve uyku döngüsündeki her aşamada beyninize rehberlik etmesini sağlıyor. Sizi nazik ve rahatlatıcı bir alarm ile uyandıran uygulama, NASA astronotlarının uyumasına yardımcı olan araştırmaları yapan ekip tarafından geliştirildiğinden mutlaka denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz de uyku problemi yaşıyorsanız, Sleep Genius uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri