Smashing Four, bir takımda dört farklı karakterin yer aldığı strateji ve savaş karışımı bir oyundur. Oyundaki amacınız karşınıza gelen rakipleri alt etmekken aynı zamanda az kayıp yapmak da sizin yararınıza olacaktır.

Kazandığınız her maç sizin kariyerinizi etkileyecek. Bir süre sonra üst arenalara yükselecek ve daha zorlu kişilerle çarpışacaksınız. Bu anlamda doğru taktik kurmalı ve dörtlünüzü buna göre kurmalısınız. Ayrıca üst arenalara yükseldikçe yeni kahramanların kilidi açılacak ve böylelikle takımınızı daha da güçlendirebileceksiniz.

Ayrıca oyunda daha hızlı gelişmek için diğer oyuncularla birlik olabilir, bir takım kurabilirsiniz ya da halihazırdaki bir takıma katılabilirsiniz. Böylelikle takım içerisinde yardımlaşma sağlayabilir ve takım savaşlarında boy gösterebilirsiniz. İçerisinde pek çok karakteri barındıran Smashing Four'un büyüleyici dünyasına katılmak için ne bekliyorsunuz?

Smashing Four Özellikleri