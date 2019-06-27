Sözcü Skor uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan canlı maç sonuçlarını takip edebilir ve son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz.

Spor haberlerini ve karşılaşmalarını yakından takip edenlerin severek kullanacağını düşündüğüm Sözcü Skor uygulamasında tüm dünya liglerini akıllı cihazlarınızdan takip edebilirsiniz. Canlı maç sonuçlarını sizlere ileten uygulamada puan durumu, fikstür, iddaa programı, karşılaştırmalar, oranlar ve anketler gibi özelliklerden de faydalanabilirsiniz.

Takımınızı seçtikten sonra kişiselleştirilmiş ekranlarla farklı bir spor deneyimi sunan Sözcü Skor uygulamasında, spor dünyasındaki son haberleri de takip edebiliyorsunuz. Maç ve takım bildirimlerini anlık olarak alabileceğiniz Sözcü Skor uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri