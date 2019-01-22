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Space Justice: Galaxy Shooter 1.0.03 (ios)
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Space Justice: Galaxy Shooter

1.0.03
ios
Space Justice: Galaxy Shooter
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu

Space Justice: Galaxy Shooter, iOS tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz sürükleyici ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olan Space Justice: Galaxy Shooter, zorlu görevleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Kendi savaş kruvazörünüzü kontrol edebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı taktikler geliştirerek düşmanlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Farklı pilotlar, taktikler ve uzay gemilerinin yer aldığı oyunda eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın.

Space Justice: Galaxy Shooter oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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