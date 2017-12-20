Spider Ball, ağ atarak ilerlediğiniz arcade türünde bağımlılık yapan bir mobil oyun. Arcade ve sonsuz mod seçenekleri sunan top oyununda puan almak epey zor. Nereye ağ attığınıza sürekli dikkat etmeniz gerekiyor ve yanlış yere fırlatırsanız geri dönüşünüz yok. Hata kaldırmayan, zor bir o kadar eğlence dolu minimalist arcade oyun bizlerle.

100 MB civarı boyutuyla 16 GB iPhone / iPad cihaz sahiplerinin de rahatlıkla indirip oynayabileceği arcade oyunda önünüze çıkan engelleri aşarak mümkün olduğunca tepe noktaya çıkmaya çalışıyorsunuz. Hareketli ve hareketsiz platformlara çarpmamak koşuluyla ağınızı dilediğiniz yere, dilediğiniz uzunlukta atabilirsiniz. Arcade modda oynarsanız seviye bazlı ilerliyorsunuz ve belli bir noktaya ulaştığınızda bölüm sonlanıyor. Sonsuz modu seçerseniz aşmanız gereken platformların sonu gelmiyor.

Spider Ball Özellikleri: