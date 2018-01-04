Spiky Trees, reflekslerinizi test eden, zorluk seviyesi mükemmel ayarlanmış minimalist arcade oyunu. Boş zamanlarınızda, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşımada iken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz kafa yormadan zaman geçirmek için birebir, harika bir oyun.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan arcade oyunda engellerle dolu dikey platformda mümkün olduğunca aşağı inmeye çalışıyorsunuz. Geliştiricinin dikenli ağaç olarak bahsettiği kazıklı platformda yol alırken puanı toplamış oluyorsunuz. Kazık geldiği noktada dokunuş hareketiyle platformu döndürüp yolunuza devam ediyorsunuz. Aşağı indikçe tabii ki kazıklar artmaya başlıyor.