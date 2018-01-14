Split the Ball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınızda meydan okuyup keyifli dakikalara geçirebileceğiniz oyunda engellerin üstesinden gelerek zorlu bölümleri tamamlamanız gerekiyor.

Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda uygun zaman aralığında ekrana dokunmalı ve engelleri aşmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test ediyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşabileceğiniz oyunda rengarenk grafikler bulunuyor. Bir hayli basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. 4 farklı temanın bulunduğu oyunda 80 zorlu bölüm yer alıyor. Sonsuz modun da yer aldığı oyunda engellerin hepsini aşmanız gerekiyor. Gittikçe zorlaşan bölümler karşısında dikkatli olmanız gereken Split the Ball, sizleri bekliyor. Oyunda kontrol ettiğiniz topu bölme, küçültme, birleştirme ve büyütme gibi eylemlere sahip oluyorsunuz. Split the Ball oyununu mutlaka denemelisiniz.

Split the Ball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.