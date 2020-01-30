iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Spor İzle uygulaması ile yakınınızda düzenlenen spor etkinliklerinden anında haberdar olabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun yeniden keşfedilmesi ve insanları yeni spor dallarıyla tanıştırmak amacıyla geliştirilen Spor İzle uygulaması ile yakınınızdaki spor karşılaşmalarından haberdar olabiliyorsunuz. Konum bilginizi kullanarak spor tesislerini listeleyen ve burada düzenlenen spor etkinliklerini gösteren uygulamada, bakanlık tarafından tescillenen spor tesislerini de inceleyebiliyorsunuz.

İlgili etkinlik hakkındaki tarih, saat, salon, takımlar vb. bilgilere ulaşabileceğiniz Spor İzle uygulamasında, faydalanmak istediğiniz spor tesisleri hakkındaki iletişim, adres, sorumlu kişi gibi bilgilere ve fotoğraflara da erişim sağlayabilirsiniz. Eğer siz de spor etkinliklerinden haberdar olmak ve yerinde seyretmek istiyorsanız, Spor İzle uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.