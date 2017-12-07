Masa oyunu kurgusuyla karşımıza çıkan Star Wars: Imperial Assault, birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne oluyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda karakterlerinizi kullanarak harika taktikler geliştiriyor ve rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olan Star Wars: Imperial Assault, gelişmiş stratejik taktikler geliştirerek düşmanlarınızın üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Oyunda galaktik imparatorluğuyla kıyasıya mücadele ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda ne yazıkki bol aksiyonlu sahneler bulunmuyor. Masa oyunu olduğundan dolayı daha durgun ilerleyen oyunda yine de heyecanlı sahneler yer alıyor. Nefes kesen sahneleri ve heyecan verici kurgusuyla da dikkat çeken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlukları aşıp galibiyete ulaşmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Star Wars: Imperial Assault oyununu sakın kaçırmayın.

Star Wars: Imperial Assault oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.