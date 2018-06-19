Surfatron oyununda karakteriniz oldukça korkunç ve sizin bu korkunç karakterinizle birlikte uzun bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Sadece bir çizgi üzerinde gerçekleşecek olan bu uzun yolculukta sizi büyük tehlikeler bekliyor olacak. Surfatron oyununda yol boyunca karşınıza sizi düşürmeye çalışan nesneler çıkacak. Sizin bu nesnelerden kaçmanız ve gidebildiğiniz kadar uzağa gitmeniz gerekiyor. Eğer çizgi üzerindeki yolunuzdan dışarı çıkarsanız aşağı düşersiniz. Eğer aşağı düşerseniz de oyuna yeniden başlamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden çok dikkatli olun ve asla aşağı düşmeyin.

Oldukça keyifli bir oyun olan Surfatron, renkli grafikleri ve eğlenceli ses efektleri sayesinde sizi eğlendirecek. Oyunda çizginin üzerinde gitmeniz gerektiği kadar etrafınızda bulunan paraları da toplamanız gerekiyor. Bu paralar sayesinde karakterinizi güçlendirebilmeniz ve karakterinize yeni özellikler kazandırabilmeniz mümkün. Bu özellikler sayesinde çizgi üzerindeki yolunuzdan çıktığınızda düşmeden tekrar geri yolunuza dönebilirsiniz. Tabi özelliğin kullanım süresi bittiğinde oyuna ilk başladığınız gibi sade bir şekilde devam edeceksiniz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan Surfatron'u iPhone ve iPad cihazlarınız için hemen şimdi ücretsiz olarak indirin ve liderlik tablosuna yerleşmek için en uzun mesafeye gitmeye çalışın.