Symbolab, iPhone ve iPad üzerinde çalışabilen ve matematik problemleri çözen bir uygulamadır.

Matematik problemleri üzerine odaklanan Symbolab, hem akıllı telefonlar hem de tarayıcılar üzerinden matematik problemleri çözmek için oluşturulmuş bir sistem. Sistemde matematiğe dair farklı alanlar bulunuyor ve siz bu alanlardan bir tanesini seçmek suretiyle çözemediğiniz sorunuzu uygulamaya girebiliyorsunuz. Cebir, metris, fonksiyonlar, geometri, trigonometri, statik ve hatta kimya gibi alanlarda sorular cevaplayabilen Symblolab, matematik sorularının çözümlerine hemen ulaşabilmek için geliştirilmiş ve başarıyla çalışabilen bir iOS uygulamasıdır.

Elinizde çözümü olmayan matematik testleri var ve siz bu soruları çözüp, çözümlerine de hızlıca ulaşmak istiyorsanız, Symbolab benzeri uygulamalar çoğu zaman vazgeçilmez olabiliyor. Sorunun çözümü için günlerce beklemek yerine, telefonunuza soruyu yazıp, cevabını hemen alabilmeniz, hem sizin test çözme sürenizi hızlandırıyor hem de başka sorulara anında geçip, daha fazla pratik yapma şansı yakalamanızı sağlıyor. Matematikte kendini geliştirmek isteyenler için vazgeçilmez olan Symbolab uygulamasınıysa kesinlikle deneyebilirsiniz.