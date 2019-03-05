Mobil platformda bizleri strateji savaşlarına götürecek olan Take Cover iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

Playdigious imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda kendi askeri üssümüzü kuracak, geliştirecek ve birbirinden farklı rakipler ile savaşacağız. Modern teknolojinin ötesinde bir savaş dünyasına adım atacağımız oyunda iyi bir komutan olabilmek için kariyer yapacağız.

Oyun içerisinde taktiksel kararlar alabilecek ve düşman karşısında bu taktikleri kullanabileceğiz. Oldukça tempolu ve aksiyon dolu bir savaş dünyasına sahip olan yapımda askerleri kontrol edebileceğiz.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan oyun 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. Mobil strateji oyunları arasında yer alan Take Cover, son güncellemesini 2016’da aldı.

İyi oyunlar dileriz.