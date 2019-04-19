The VideoKid, old-school, retro oyun severlerin oynarken keyif alacağını düşündüğüm kaykay oyunu. Geleceğe Dönüş filminde başrol oyunculardan Marty McFly’ın yerine geçtiğiniz arcade oyunda şehir içinde trafiğe rağmen hızla kaykayınızı sürerken çevredeki insanlara video kasetler fırlatıyorsunuz. Evden topladığınız video kasetleri insanlara ulaştırmak kadar sevgiliniz Jessica’ya ulaşmanız da önemli.

Grafikler, sesler, oynanış, her yönüyle nostalji yaşatan bir mobil oyun karşımızda. "Nerede o eski oyunlar?!" diyenlere şiddetle tavsiye ederim. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan arcade kaykay oyununda evinizdeki tüm video kasetleri kapıp sokağa çıkıyor, kaykayınızla denk geldiğiniz herkese, hatta direk evlere video kasetleri fırlatıyorsunuz. İnsanları rahatsız ettiğinizden, trafikteki araçları (bisikletler, arabalar, kamyonlar…) tehlikeye attığınızdan kısa sürede polisler peşinize takılıyor. Bu noktada kaykayda ne kadar iyi olduğunuzu göstermeniz gerekiyor.

The VideoKid Özellikleri