Top Run: Retro Pixel Adventure, süper güçlere sahip karakterlerin yerine geçtiğiniz arcade platform oyunu. 80’lerin temasını taşıyan mobil oyun, old-school oyunculara hitap ediyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda Kevin ve onun köpeği Buddy’yi birlikte yönetiyorsunuz. Neon şehrinde tehlikeleri aşmalarına yardımcı oluyorsunuz. Refleksleri test eden, sinir bozucu zorlukta, oynadıkça kendisine bağlayan bir eski stil platform oyunu bizlerle!

80’lerin oyunlarına özlem duyan oyuncular için nostalji yaşatmak adına hazırlanan bir mobil oyun Top Run. Platform öğeleri içeren sonsuz koşu oyunu diyebilirim. Oyunda koşabildiğiniz kadar uzağa koşmaya çalışıyor, en yüksek puanı almak için ter döküyorsunuz. Karşınıza farklı türde birçok düşman çıkıyor. Sahip olduğunuz tek silah disketler lakin süper güçlere sahipsiniz ve yeteneklerinizi geliştirebiliyor, gücünüzü artırabiliyorsunuz. Başlarda iki karakterle (Kevin ve köpek Buddy) oynasanız da sonrasında arkadaşlarınız da (Joy, Darry ve Ben) maceranıza katılıyor. Oyunu üç farklı modda oynayabiliyorsunuz. Normal, Hardcore ve Rage mod seçenekler arasında. Unutmadan, oyun internetsiz oynanabiliyor.

Top Run: Retro Pixel Adventure Özellikleri: