Mobil yarış severler için yeni geliştirilen ve yayınlanan Torque Drift ile birbirinden zorlu yarışlara katılmaya hazır olun!

League of Monkeys imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Torque Drift adlı oyunda gerçek araç markalarının gerçek modellerini sürme deneyimi elde edeceğiz. Drift yarışlarına katılacağımız oyunda basit kontroller ve sezgisel kontroller karşımıza çıkacak.

Gerçekçi drift fiziği ile mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanan yapım henüz yeni olmasına rağmen 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya başlandı. Kusursuz grafikler eşliğinde katılacağımız yarışlar da oyuncuları drift ekipleri de bekliyor olacak. Duman efektleri ile yarışlar daha zorlu bir hale gelecek.

Çok oyunculu olarak dünyanın çeşitli yerlerinden yarış severleri bünyesinde toplayan yapım oyunculara araçları kişiselleştirme imkanı da veriyor. Oyuncular araçlarının boyasını diledikleri gibi değiştirebilecek ve drift kralı olabilmek için yeteneklerini sergileyecekler.

Google Play’de 4.3 inceleme puanı ile adından söz ettiren yapım tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.