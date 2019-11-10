Tamalaki ekibi tarafından geliştirilen ve günümüzde iki farklı mobil platformda oynanan Treasure Match 3 mobil bir klasik oyundur.

50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Treasure Match 3 hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanmaya devam ediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki antik kalıntıları bulmaya çalışacağımız oyunda benzersiz çok sayıda bulmaca ile de karşılaşacağız.

Oyuncular karşılarına çıkan bulmacaları 3’lü kombinasyonlar eşliğinde çözüme kavuşturacak, antik kalıntıları ortaya çıkarmak için mücadele edceceğiz.

Oldukça basit içeriklere ve kaliteli görsellere sahip olan yapımda oyuncular eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici içerikler ile karşılaşacaklar. Oyun Google Play üzerinde 4.2 olarak değerlendiriliyor.