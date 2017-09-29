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Tribal Raft: A Far Ride 1.1 (ios)
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  4. Tribal Raft: A Far Ride - iOS için Aksiyon ve Macera Oyunu

Tribal Raft: A Far Ride

1.1
ios
Tribal Raft: A Far Ride
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi

Macera ve aksiyon dolu bir oyun olan Tribal Raft: A Far Ride'da zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz

Tribal Raft: A Far Ride, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor. Son derece keyifli bir atmosferde geçen oyunda zorlu parkurları tamamlıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Tribal Raft: A Far Ride, birbirinden zorlu etapları ve kurgusuyla dikkat çekiyor. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda renkli grafikler yer alıyor. Arkadaşlarınızla da mücade edebileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşıyorsunuz. Sürükleyiciliği de bir hayli yüksek olan oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu akrobasik hareketleri de deneyebileceğiniz oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tribal Raft: A Far Ride oyununu sakın kaçırmayın.

Tribal Raft: A Far Ride Özellikleri

  • 3 boyutlu atmosfer
  • Basit ve sezgisel oyun kontrolleri
  • Birbirinden zorlu özel yetenekler
  • Arkadaşlarınızla mücadele imkanı

Tribal Raft: A Far Ride oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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