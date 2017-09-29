Tribal Raft: A Far Ride, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor. Son derece keyifli bir atmosferde geçen oyunda zorlu parkurları tamamlıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Tribal Raft: A Far Ride, birbirinden zorlu etapları ve kurgusuyla dikkat çekiyor. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda renkli grafikler yer alıyor. Arkadaşlarınızla da mücade edebileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşıyorsunuz. Sürükleyiciliği de bir hayli yüksek olan oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu akrobasik hareketleri de deneyebileceğiniz oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tribal Raft: A Far Ride oyununu sakın kaçırmayın.

Tribal Raft: A Far Ride Özellikleri

3 boyutlu atmosfer

Basit ve sezgisel oyun kontrolleri

Birbirinden zorlu özel yetenekler

Arkadaşlarınızla mücadele imkanı

Tribal Raft: A Far Ride oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.