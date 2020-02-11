TDK Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu’na ait güncel Türkçe sözlük uygulaması. Türkçe kelimelerin anlamları, Türkçe atasözleri ve deyimlerin anlamlarını öğrenmek için en iyi Türkçe sözlük uygulamalarından biri.

TDK’nın Türkçe sözlük uygulaması nihayet yayınlandı. 2020 Türk Dil Kurumu’nun resmi mobil uygulaması Türkçe Sözlük, telefonlar için tasarlanmış ve çok basit bir arayüz sunuyor. Ara fonksiyonu ile Türkçe kelime, atasözü ve deyimlerin anlamlarına ulaşıyorsunuz. Sözlükte yaptığınız tüm aramalar Geçmiş bölümüne kaydediliyor. Bazı eksiklikler de mevcut. Sitedeki gibi sözlük seçimi yapamıyorsunuz, sıkça karıştırılan sözler ve sıkça yapılan yanlışlara doğrular gösterilmiyor.

Türk Dil Kurumu’nun 1945’ten beeri yayımlanan Türkçe Sözlük’ün 2011 yılında yapılan onbirinci baskısının incelenip güncellenmiş olarak mobil cihazlar için hazırlanan versiyonu. Dilimizde yaşanan gelişmelere bağlı olarak sürekli güncelleniyor.