Unicycle Hero, tek tekerlekli bisikletle olimpiyatlara katılan ilginç görünümlü bir sporcunun yerine geçtiğiniz süper eğlenceli bir oyun. Retro stil grafiklere sahip ancak oynaması çok keyifli. Olimpiyat oyunlarını seviyorsanız, iPhone / iPad cihazınıza indirin.

Boş zamanlarınızda açıp oynayacağınız kolay kontrollere sahip bir spor oyunu arıyorsanız dengede kalma ile obje fırlatmayı bir araya getiren bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Oyunda tek karakter mevcut. Olimpiyatlara katılan sporcumuz diğer sporculardan farklı olarak tek tekerlekli bisiklet üzerindeyken fırlatma hareketini yapıyor. Bir yandan dengede durmayı başarırken diğer yandan en iyi atışı yapmaya çalışan sporcumuzun güç, hız ve çevikliğini geliştirebiliyorsunuz.

Unicycle Hero Özellikleri: