Günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan United Legends tamamen ücretsiz olarak yayınlanmış bir mobil strateji oyunudur.

NoGame Ltd imzası ile geliştirilen ve yayınlanan United Legends ile ülkemizi savunacak, düşmanlara karşı savaşacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Lider tablolarınında yer aldığı yapımda oyuncular seçtikleri kahramanlar ile gerçek zamanlı olarak düşmanlara karşı savaşacaklar.

Dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapımda oluşturduğumuz desteler ile rakiplerimizi etkisiz hale getirebilmek için taktiksel savaşlar gerçekleştireceğiz. Başarılı grafiklerin ve zengin bir içeriğin de bulunduğu mobil strateji oyununda yoğun görsel efektler de yer alacak.

Oyunda bulunan kahramanların kendilerine has özellikleri ve saldırı güçleri yer alacak. Oyuncular bu saldırı güçlerini geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler.