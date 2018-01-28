Vantage Calendar uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir takvim uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Hayatınızı kolaylaştıracak bir uygulama olduğunu düşündüğüm Vantage Calendar, gelişmiş özellikleriyle önemli işlerinizi iyi bir şekilde organize etmenizi sağlıyor. Görsel anlamda başarılı bir arayüz sunan uygulamada, etkinlikleriniz için renkler, çıkartmalar ve yazı tipleri belirleyebilir ve bu sayede diğerlerinden daha kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz.

iOS Takvim, Google Takvim, Exchange ve Facebook gibi takvim uygulamalarıyla senkronize bir şekilde çalışarak bu uygulamalardan kolayca içe aktarım yapabileceğiniz Vantage Calendar uygulamasını kullanarak günlük, haftalık ve aylık planlarınızı daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Reklamsız bir şekilde kullanabileceğiniz Vantage Calendar uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri