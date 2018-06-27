Vfit uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden egzersizlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Vestel’in akıllı bilekliği Vfit için geliştirilen uygulama, sağlık ve egzersiz verilerinizi akıllı cihazlarınızdan takip edebilmenize olanak sağlıyor. Günlük adım sayınızı, yaktığınız kalorileri, toplam mesafenizi ve süreyi kaydederek sizlere sunan uygulamada, akıllı alarm özelliğini kullanarak titreşim ile uyarılabiliyorsunuz. Spor yaptığınız esnada telefonunuza gelen aramaları ve mesajları, arama hatırlatması özelliğini kullanarak ayarladığınızda ise bilekliğiniz otomatik olarak titreyerek sizlere uyarı gönderiyor.