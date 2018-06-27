Vfit uygulamasıyla spor ve egzersiz verilerinizi kayıt altına alabilirsiniz.
Vfit uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden egzersizlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Vestel’in akıllı bilekliği Vfit için geliştirilen uygulama, sağlık ve egzersiz verilerinizi akıllı cihazlarınızdan takip edebilmenize olanak sağlıyor. Günlük adım sayınızı, yaktığınız kalorileri, toplam mesafenizi ve süreyi kaydederek sizlere sunan uygulamada, akıllı alarm özelliğini kullanarak titreşim ile uyarılabiliyorsunuz. Spor yaptığınız esnada telefonunuza gelen aramaları ve mesajları, arama hatırlatması özelliğini kullanarak ayarladığınızda ise bilekliğiniz otomatik olarak titreyerek sizlere uyarı gönderiyor.
Yaptığınız egzersizleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz Vfit uygulaması, verilerinizi bulut hesabınızla senkronize ederek verilerinizi uzun süre saklamanıza da olanak sağlıyor. Apple Sağlık uygulamasına da bağlanarak adımlarınızı, kalp atışlarınızı ve uyku verilerinizi paylaşabileceğiniz Vfit uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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