Vodafone Park uygulamasıyla Beşiktaş'ın stadını sanal gezintiyle turlayabilir, güncel haberleri takip edebilirsiniz.
Vodafone Park uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden Vodafone Park stadyumu hakkında bilgi almanızı sağlıyor.
Beşiktaşlıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Vodafone Park uygulaması, Beşiktaş haberlerini takip edebilmenizi ve stadyum hakkında birçok detayı öğrenebilmenizi sağlıyor. Stadı 3 boyutlu simülasyon ile gezebilmenize olanak sağlayan uygulamada, kat planlarını ve kombine koltukların görüş açılarını da görebilmeniz mümkün.
Beşiktaş maçlarının canlı anlatımlarını da takip edebileceğiniz uygulamada, maça çıkacak kadroyu da görebiliyor ve güncel puan durumu ile fikstürü de görebilirsiniz. Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu olma özelliği taşıyan Vodafone Park’ın resmi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Vodafone Park stadının 3D simülasyonu ve kat planları
- Kombine koltukların görüş açıları
- Stadyum hakkında bilgi
- Vodafone Park videoları ve fotoğrafları
- Beşiktaş haberleri, canlı anlatımları, kadroları
- Fikstür ve güncel puan durumu
- Özel istatistikler
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