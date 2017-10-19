Vodafone Park uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden Vodafone Park stadyumu hakkında bilgi almanızı sağlıyor.

Beşiktaşlıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Vodafone Park uygulaması, Beşiktaş haberlerini takip edebilmenizi ve stadyum hakkında birçok detayı öğrenebilmenizi sağlıyor. Stadı 3 boyutlu simülasyon ile gezebilmenize olanak sağlayan uygulamada, kat planlarını ve kombine koltukların görüş açılarını da görebilmeniz mümkün.

Beşiktaş maçlarının canlı anlatımları nı da takip edebileceğiniz uygulamada, maça çıkacak kadroyu da görebiliyor ve güncel puan durumu ile fikstürü de görebilirsiniz. Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu olma özelliği taşıyan Vodafone Park’ın resmi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: