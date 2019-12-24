YaaniMail, Turkcell’in yeni e-posta uygulaması. Yerli ve milli e-posta uygulaması YaaniMail, hızlı, kolay, güvenli email uygulaması olarak öne çıkıyor. Web, mobil web ve uygulaması ile YaaniMail’e tüm kanallardan kolayca erişebiliyorsunuz. Turkcell abonesi iseniz, Turkcell LTE/3G bağlantısı üzerinden YaaniMail uygulamasına eriştiğinizde datanızdan harcanmıyor. Turkcell YaaniMail uygulamasını iPhone - iPad cihazınıza indirin, e-postalarınızı kolayca organize edin, hızlıca gönderin, güvenle saklayın!

YaaniMail, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen, e-postaların Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutulduğu yerli ve milli email uygulaması. YaaniMail’e mobil ve masaüstü tüm platformlardan hızlı ve kolayca erişebiliyorsunuz. Turkcelli iseniz HızlıGiriş seçeneğiyle veya kullanıcı adınızla giriş yaparak maillerinize sade ve modern görünümlü arayüzden ulaşıyorsunuz. E-posta göndermek ve aranılan e-postaya ulaşmak oldukça kolay ve hızlı. Yüksek teknolojik altyapısı ile spam ve virüslere karşı korunuyorsunuz. Çevrimdışı da çalışıyor; internetiniz kesildiğinde e-postaları okuyabiliyor, gönderebiliyorsunuz, çevrimiçi olduğunuzda tüm işlemler otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Turkcell YaaniMail iOS Uygulaması Özellikleri