Zombie Derby 2, özel yapım zırhlı araçlarla zombileri ezerek, kafalarını uçurarak ilerlediğimiz bol kanlı sürükleyici bir mobil oyun. Zombi öldürme oyunlarını seviyor, fizik tabanlı arazi yarış oyunlarına da bayılıyorsanız iki türün karışımı bu yapıma hayır diyeceğinizi düşünmüyorum. Grafikleri de oynanışı kadar etkileyici olan yapımı ücretsiz indirme şansınız varken kaçırmayın derim.

Sadece zombilerin kaldığı post apokaliptik dünyada geçen çılgınca yarıştığınız bir mobil oyun Zombie Derby. Oyunda sürdüğünüz araçlar türlü silah ve zırhlarla modifiye edilmiş çok özel araçlar. Seçebildiğiniz, yükseltmeye açık toplam 8 araç bulunmakta. Favorinizi alıp yola çıkıyorsunuz. Sürüş esnasında zombileri yoldan temizlerken hızınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Yollar oldukça kötü; en ufak dikkatsizliğinizde tepetaklak olabilirsiniz. Zombileri ezerek veya silahınızla öldürebildiğiniz gibi yakınlarındaki nesneleri havaya uçurarak da zarar verebiliyorsunuz. Her zombi öldürüşünüzde ekran kana bulanıyor.

Bol kanlı sahneler içerdiğinden yaş sınırı (12+) getirilen oyun, iPhone, iPad ve Apple TV ile uyumlu ve sadece 165 MB boyutunda.